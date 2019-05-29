الأخبار

امير قطر لرئيس الوزراء : مستعدون للتعاون مع العراق في جميع المجالات


أكد امير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني، الاربعاء، أن للعراق مكانة خاصة في العالمين العربي والاسلامي، فيما خاب آل ثاني مخاطبا رئيس الوزراء عادل عبد المهدي.

وقال المكتب الاعلامي لرئاسة الوزراء في بيان إن "رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي وامير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني عقدا اجتماعا في الديوان الاميري بالعاصمة الدوحة".

ونقل البيان عن آل ثاني قوله، أن "للعراق مكانة خاصة في العالمين العربي والاسلامي، وندرك حجم الضرر والحروب الطويلة والظروف الصعبة التي مرت ب‍العراق وآخرها مواجهة داعش ونحمد الله على تطور الاوضاع في العراق واستقراره".

وأضاف أمير دولة قطر، مخاطبا رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، "وجودكم مهم من اجل تطوير علاقاتنا الثنائية وزيادة التعاون في المجالات الاقتصادية والاستثمارية ونحن نطمح للمزيد ومستعدون لتوسيع الاستثمارات والعمل معا لتقديم تسهيلات للمواطنين ورجال الاعمال في البلدين".

وعقدت اللجنة العراقية القطرية اجتماعا موسعا بحضور اعضاء الوفدين، ناقشت خلالها سبل التعاون الاقتصادي والاستثماري والثقافي والعلمي والتربوي والرياضي ومجالات البناء والاعمار والنفط وتطوير الكهرباء وتسهيل منح تأشيرات الدخول المتبادل".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
السيد الخامنئي: ايران لن تتفاوض على قدراته العسكرية
رئيس الوزراء يختتم زيارته إلى قطر ويعود لبغداد
الامن الوطني في ديالى يعتقل متهما بـ"الارهاب" واخر يتاجر بالعملة المزورة
امير قطر لرئيس الوزراء : مستعدون للتعاون مع العراق في جميع المجالات
تعيين قادة جدد لعمليات ديالى وصلاح الدين ونينوى
القضاء يسلم 188 طفلا تركيا خلفهم "داعش" الارهابي إلى بلادهم
في محضر الورع المتقي أية الله العظمى السيد محمد سعيد الحكيم دام ظله
سماحة المرجع الكبير السيد الحكيم (مدّ ظله) يوصي المؤمنين بالتقوى والثبات على مصدر قوتهم وعزتهم بمزيد من الالتزام الديني والعقائدي
رئيس الوزراء يلتقي امير قطر في الدوحة
وزير الخارجيّة يستقبل نظيره التركي ويبحثان التنسيق بين الجانبين
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1333.33
الجنيه المصري 70.72
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 317.46
ليرة سورية 2.31
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.76
التعليقات
ناديا : لدي اخ اسمه ( صباح سوري جعاز جياد المحمداوي) فقد في السعوديه منذ عام 1998 ولم نسمعه ...
الموضوع :
اسماء عراقيين قطعت روؤسهم و اخرى تنتظر قطع راسها في السعودية
sara : مقاله في الصلب ...
الموضوع :
فلذاتُ أكبادنا الى أين؟
عباس : كل التوفيق والنجاح استاذ حيدر ...
الموضوع :
التنظيم وبناء الأحزاب السياسية
Saffa abdul aziz hamoud al-maliky : السلام عليكم. انا احد. مشاركين الانتفاضة الاشعبانية خروجي. الى السعودية. عام. 1991 بعدها تم قبولي الى امريكا. ...
الموضوع :
ملبورن| محتجزي رفحاء : كيف احصل على أوراق ثبوتية؟ Bookmark and Share
ابو حسنين : للاسف الشديد نحن فالحين بالخطاب الانشائي فقط ونتبجح بثورة العشرين وعرين الامام (ع) ومدينة المرجعيه والحوزات وغير ...
الموضوع :
لكي تعلموا من هي النجف الاشرف ؟
عبدالباسط شكر محمود الربيعي : السيد رئيس مجلس الوزراء المحترم . تم الاستيلاء على قطعة الارض العائدة لي في منطقة الفضيلية في ...
الموضوع :
دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستقبل شكاوى المواطنين عبر موقعها الإلكتروني
Bashar : نعم كلنا مع قدسية مدينة امير المؤمنين علي بن ابي طالب عليه السلام كما نطالب تطبيق العقوبة ...
الموضوع :
لكي تعلموا من هي النجف الاشرف ؟
مواطنة : احسنتم ...
الموضوع :
على باب المراد..في يوم شهادة الامام الكاظم (ع)
احسنت النشر وفقك الله اخي الكريم الع : احسنت النشر وفقك الله اخي الكريم ...
الموضوع :
ماهو الفرق بين ليلة المبعث النبوي و ليلة الاسراء والمعراج
ثوره هاشم علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السيد رئيس مجلس الوزراء المحترم رسالتي مستمده فقره من الدستور العراقي والذي ...
الموضوع :
دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستقبل شكاوى المواطنين عبر موقعها الإلكتروني
فيسبوك