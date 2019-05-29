القضاء يسلم 188 طفلا تركيا خلفهم "داعش" الارهابي إلى بلادهم

أعلن مجلس القضاء الأعلى، الأربعاء، أن محكمة التحقيق المركزية سلمت تركيا 188 طفلاً تركياً خلفهم تنظيم "داعش" في العراق، بحضور ممثلين عن الحكومتين العراقية والتركية ومنظمات دولية.

وقال المتحدث باسم المجلس القاضي عبد الستار بيرقدار في بيان، إن "محكمة التحقيق المركزية المسؤولة عن ملف الإرهاب والمتهمين الأجانب سلّمت الجانب التركي 188 طفلا خلفهم داعش الإرهابي في العراق".

وأضاف بيرقدار، أن "هؤلاء بينهم بالغون بنسبة قليلة أدينوا بتهم تجاوز الحدود ونفاد فترة الإقامة وانتهت فترة محكوميتهم"، لافتا إلى أن "عملية التسليم جرت بإشراف القضاء الذي رافقهم حتى ركوب الطائرة التي تقلهم إلى بلادهم".

وأشار بيرقدار، إلى أن "التسليم تم بحضور ممثل عن وزارة الخارجية العراقية وآخر عن سفارة تركيا في بغداد ومنظمات دولية ك‍اليونيسيف".