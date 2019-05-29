في محضر الورع المتقي أية الله العظمى السيد محمد سعيد الحكيم دام ظله الليلة الماضية بيّن مجموعة من النقاط المهمة:

• إن هذا المذهب قوي ورصين ويحتاج منّا أن نكون على مستوى المسؤولية للدفاع عنه.

• لو أصبح الناس كلهم كفار لأخرج ألله أناساً يؤمنون بهذا الأمر( أي الولاية والدفاع عن أهل البيت ع) كما ورد عن المعصومين (عليهم السلام)

• الشبهة تأتي كالعاصفة قأثبتوا وأصروا على مبدئكم وعقيدتكم لأن الشبهة ستذهب والعقائد الحقة ستبقى.

• على شبابنا أن تكون لهم حصانة عقائدية ، ولا يذهبوا مع كل ريح أو شبهة.

• عندما خرج الشيوعية في مدينة النجف بمظاهرات قبل أربعين سنة ورفعوا #شعار "بس هالشهر ماكو مهر !"

أي رفعوا شعار الإباحية، أصاب المؤمنين اليأس والإحباط في ذلك الوقت ، ولكن بعد فترة ذهبت الشيوعية ولم يبقى لم أثر وانتصر المؤمنون.

• الجهات التي كانت تحارب الحوزة والشيعة في السابق، أستنجدوا بالنجف وبالعلماء لإنقاذهم من بطش إرهاب داعش ، وهذا يدل على قوة مذهبكم بنظر الآخرين.

• بعد نقض معاهدة الجزائر بين (نظام العراق ونظام رضا خان) كان هناك إتفاق من قبل حكام العراق على إبادة الحوزة النجفية، فتم تهجير الطلبة والعلماء من إيران ثم لبنان ثم بدؤا بذبح وقتل العلماء العراقيين ، حتى أن النجف أصبحت شبه خالية من الطلبة والعلماء ،

ولكن من تبقى منّا أصررنا على إكمال السلسلة ، على الرغم من أن الكثير من العلماء والطلبة ذهب حطباً (قُتلوا) لهذه الفتنة والأن بحمد الله الحوزة النجفية في إزدهار.