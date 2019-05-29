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سماحة المرجع الكبير السيد الحكيم (مدّ ظله) يوصي المؤمنين بالتقوى والثبات على مصدر قوتهم وعزتهم بمزيد من الالتزام الديني والعقائدي


أوصى سماحة المرجع الديني الكبير السيد محمد سعيد الحكيم (مدّ ظله)، المؤمنين بمزيد من التقوى والثبات على دينهم وعقيدتهم وعلى المبادئ الحقة التي استشهد من اجلها الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (عليه السلام)، وضحى من أجلها المعصومين (عليهم السلام) وأتباعهم الذين يسيرون على نهجهم القويم، فهي مصدر قوتهم وعزتهم وانتصارهم على الإرهاب، جاء ذلك خلال استقبال سماحته هيئة شباب غريب طوس من مدينة القاسم في محافظة بابل. 

كما وجه السيد الحكيم (مدّ ظله) الشباب المؤمن بأنّ يعرفوا قيمة احياء المناسبات الدينية، فانها ليست عادات وتقاليد وحسب، وإنما هي اعمال مباركة من أجل شد الناس الى دينهم وهدايتهم لطريق النجاة، وتذكيرهم بسيرة الأئمة المعصومين والسير على نهجهم (عليهم السلام).

كما دعا سماحته (مدّ ظله) في نهاية حديثه المبارك الشباب المؤمن الى الالتفات لما يتعرضون له من مؤامرات واستهداف مبرمج لسلب مصدر قوتهم، وهو ايمانهم بدينهم وعقيدتهم، التي كانت سببا في تحقيق الانتصار الكبير على الارهاب، 

وفي ختام حديثه، دعا سماحته (مدّ ظله)، أن يتقبل زيارتهم ويثبتهم على الهدى والصلاح، وان يبلغوا سلامه ووصاياه لذويهم ومتعلقيهم.

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