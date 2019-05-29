رئيس الوزراء يلتقي امير قطر في الدوحة

التقى رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، الاربعاء، امير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني في الدوحة.

وقال المكتب الاعلامي ل‍عبد المهدي في بيان، إن "رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي التقى، اليوم، امير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني الذي استقبله والوفد المرافق له في القصر الاميري بالعاصمة الدوحة".

يشار الى أن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي وصل، اليوم الأربعاء، إلى دولة قطر، فيما كشف مكتبه عن الملفات التي سيناقشها رئيس الوزراء في الدوحة، وهي بحث تطوير العلاقات وتوسيع التعاون بين البلدين والقضايا ذات الاهتمام المشترك.