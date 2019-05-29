وزير الخارجيّة يستقبل نظيره التركي ويبحثان التنسيق بين الجانبين

وصل وزير الخارجية التركي مولود جاويش اوغلو، الأربعاء، إلى العاصمة بغداد، فيما بحث مع نظيره العراقي محمد علي الحكيم التنسيق بين الجانبين.

وذكرت وزارة الخارجية في بيان ، ان "الحكيم استقبل، اليوم، نظيره التركيَّ مولود جاويش أوغلو وبحث معه العلاقات الثنائـيَّة بين بغداد وأنقرة".

وأضافت أن "الحكيم وأوغلو بحثا أيضاً سُبُل استمرار التعاون الثنائيِّ، والتنسيق بين الجانبين، والقضايا الإقليميّة، والدولـيّة التي تحظى باهتمام البلدين، وأهمّية تضافر الجُهُود باتجاه التهدئة في المنطقة، ودعم مسارات السلام في هذا الظرف الحساس".

وأكّد الحكيم خلال اللقاء، "حِرص بغداد على تطوير، ودفع تلك العلاقات إلى آفاق أرحب بما يُحقق المصالح المُشترَكة".