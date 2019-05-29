النزاهة تضبط موظفين متلبسين بتزوير تقارير طبية في صحة الأنبار

كشفت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة، الأربعاء، عن ضبط ثلاثة موظفين في دائرة صحة الأنبار "متلبسين بتزوير" تقارير طبية مقابل الحصول على مبالغ مالية.

وقالت الدائرة في بيان إن "ملاكات مكتب تحقيق الهيئة في محافظة الأنبار تمكنت من ضبط ثلاثة متهمين متلبسين بالجرم المشهود"، مشيرةً إلى "إقدامهم على إدخال أكثر من 29 تقريراً طبياً مزوّراً، وإعطائها أرقاماَ صادرة في السجل الرسمي لتبدو أنها صحيحة وأصحابها يشملون ضمن المصابين جراء العمليّات الإرهابيّة زوراً".

وأضافت، أن "تحريات المكتب قادت إلى ضبط المتهمين بتسلم مبالغ مالية مقابل إدخال هذه التقارير المزورة في السجل الرسمي، إذ كانوا يحصلون على مبلغ يصل إلى (500) دولار عن كلّ تقرير يتمّ إدخاله زورا"،

لافتةً إلى إحالة "المتهمين صحبة المبرزات الجرميّة المضبوطة إلى قاضي التحقيق المختصّ الذي قرّر توقيفهم على ذمّة التحقيق، استنادا إلى أحكام المادّة (289) عقوبات".