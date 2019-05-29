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مقتل 14 ارهابيا بينهم انتحاريون بعملية انزال جوي غربي الموصل


اعلنت خلية الاعلام الامني، الاربعاء، عن مقتل 14 ارهابيا بعملية انزال جوي غربي الموصل، فيما بينت ان من بينهم انتحاريون.

وقالت الخلية في بيان ان " وحدة خاصة من جهاز مكافحة الإرهاب بالتنسيق مع طيران التحالف الدولي، نفذت عملية إنزال جوي استهدفت مقراً لعصابات داعش الإرهابية في قضاء الحضر جنوب غربي الموصل".

واضاف ان "العملية ادت الى مقتل 14 ارهابيا بينهم انتحاريون وقيادات خلال اشتباك مع القوة"، مشيرة الى ان "العملية نفذت إستناداً لمعلومات استخبارية دقيقة".

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