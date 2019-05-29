حريق كربلاء.. العثور على جثة متفحمة وانقاذ عمال ايرانيين

اعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم الاربعاء، عن تفاصيل حادث حريق معمل "گالة" في محافظة كربلاء امس، مشيرة الى العثور على جثة متفحمة وانقاذ عمال ايرانيين في الحادث.

وقالت في بيان، إنه "تمت مشاركة ٣٥ فرقة بكافة معداتها بالاضافة الى فرق عجلات السنور لمكافحة حريق معمل گالة في محافظة كربلاء امس"، مشيرة الى أن "عمليات التبريد استمرت حتى ساعات فجر اليوم".

وأوضحت أن " الفرق تمكنت من انقاذ اثنين من العمال الايرانيين والعثور على جثة واحدة متفحمة بالكامل، بالاضافة الى انقاذ خمسة معامل متنوعة داخل المعمل الرئيسي، وتسعة مخازن"، مشيرا الى "مساحة المعمل تبلغ ٧٠ دونم، بلغت نسبة الاحتراق فيه ٢٥٪".

ولفتت الى "استنفار فرق الدفاع المدني في محافظات بابل نجف كربلاء وبمتابعة من مدير الدفاع المدني اللواء كاظم سلمان بوهان"، مؤكدا ان "اسباب الحريق يحددها خبير الادلة الجنائية".

واندلع مساء امس الثلاثاء، 28 ايار 2019، حريقا داخل شركة لمنتجات الالبان في محافظة كربلاء.