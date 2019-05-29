إطفاء محطة شط البصرة الغازية 22 ساعة اعتباراً من الثامنة مساءً

أعلن مدير انتاج الطاقة في المنطقة الجنوبية، اليوم الاربعاء، إطفاء محطة شط البصرة الغازية 22 ساعة اعتباراً من الساعة الثامنة من مساء اليوم، مشيراً إلى ذلك سيسبب نقصاً في عدد ساعات تجهيز الكهرباء للمواطنين.

وقال محمد عبد الأمير، في حديث صحفي إنه "سيتم إطفاء محطة شط البصرة الغازية 22 ساعة اعتباراً من الساعة الثامنة من مساء اليوم"، مبينا ان "المحطة تنتج نحو 700 ميغا واط وتجهز بالغاز الوطني".

وعزا سبب الاطفاء الى "العمل لاستبدال تجهيز الغاز الى الخط الايراني"، موضحا ان "هذه العملية تتطلب وقت استبدال الخطوط من الساعة الثامنة لغاية الساعة السادسة من مساء يوم غد ما ينتج عنه نقص في ساعات التجهيز بالتيار الكهربائي للمواطنين".