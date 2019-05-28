مجلس الوزراء يقرر بدء عطلة العيد الثلاثاء المقبل

اعلن رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي اليوم الثلاثاء، عن اتخاذ المجلس قرارا لتحديد عطلة عيد الفطر المبارك والتي ستبدأ من الثلاثاء المقبل.

وقال عبد المهدي خلال مؤتمر صحافي عقده، اليوم، عقب انتهاء جلسة المجلس الاعتيادية الاسبوعية، إن "مجلس الوزراء اتخذ قرارا بتحديد عطلة عيد الفطر المبارك والتي ستبدأ من الثلاثاء المقبل".

وبحسب وسائل اعلام الدولة الرسمية، فقد حددت الامانة العامة للمجلس الوزراء، امس الاثنين، عطلة عيد الفطر بدءاً من الثلاثاء المقبل لتستمر حتى يوم الجمعة.