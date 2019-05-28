عبد المهدي يعلن وضع "حلول جدية" لحسم ملف المنتسبين المفسوخة عقودهم

أعلن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، الثلاثاء، وضع "حلول جدية" لحسم ملف منتسبي القوات الأمنية المفسوخة عقودهم، مبيناً أنه سيتم فتح نافذة الكترونية لتدقيق المعلومات.

وقال عبد المهدي خلال مؤتمره الصحفي الاسبوعي إن "هناك حلول جدية تم وضعها لحسم ملف منتسبي القوات الأمنية المفسوخة عقودهم".

وأشار رئيس الوزراء، إلى أنه "سيتم فتح نافذة الكترونية لتدقيق المعلومات".

وكان العشرات من المفسوخة عقودهم، قد اعتصموا خلال الأيام الماضية في ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد للمطالبة بإرجاعهم إلى الخدمة.