الأخبار

مجلس الوزراء يوافق على التقرير السنوي الثاني لمجلس مكافحة غسيل الاموال


وافق مجلس الوزراء، الثلاثاء، على التقرير السنوي الثاني لمجلس مكافحة غسيل الأموال، فيما ناقش حماية عدد من المنتجات المحلية.

وقال المكتب الاعلامي لرئاسة الوزراء في بيان إن "مجلس الوزراء عقد جلسته الاعتيادية، اليوم، برئاسة رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي، وناقش العديد من المواضيع المعدّة لجدول اعماله" .

وأضاف أن "المجلس وافق على التقرير السنوي الثاني لمجلس مكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب لعام ٢٠١٨ ".

وأوضح أن "مجلس الوزراء قرر الموافقة على مشروع قانون الهيئة الوطنية للرقابة النووية والاشعاعية والكيميائية والبايلوجية، كما قرر مجلس الوزراء الغاء لجنة التعاون والتنسيق بين مجلسي الوزراء والنواب المؤلفة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم ٢٨٧ لسنة 2017".

وأشار مكتب عبد المهدي، إلى أن "المجلس وافق على إقرار سياسة دمج ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة بالمجتمع، فيما ناقش حماية عدد من المنتجات المحلية والخيارات المطروحة بين منع بعض المستورد لمدد زمنية محددة او فرض الرسوم".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
إخماد حريق اندلع بمساحة ١٠ دوانم بمزرعة حنطة في العظيم
قائممقام سامراء ينفي علاقة الحشد بظاهرة تربية الجواميس
مجلس الوزراء يقرر بدء عطلة العيد الثلاثاء المقبل
القبض على شخص قتل شقيقته وأبنها في كربلاء
عبد المهدي يعلن وضع "حلول جدية" لحسم ملف المنتسبين المفسوخة عقودهم
القبض على تاجر مخدرات في واسط
مفتشية الصحة تكشف عن "مخالفات كبيرة" في شراء اللقاحات
عبد المهدي: هناك تقدم كبير في انتاج الطاقة الكهربائية والانقطاعات سببها عملية التوزيع
مجلس الوزراء يوافق على التقرير السنوي الثاني لمجلس مكافحة غسيل الاموال
نائب كردي يكشف عن موعد تشكيل حكومة اقليم كردستان
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1333.33
الجنيه المصري 70.62
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 317.46
ليرة سورية 2.31
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.76
التعليقات
ناديا : لدي اخ اسمه ( صباح سوري جعاز جياد المحمداوي) فقد في السعوديه منذ عام 1998 ولم نسمعه ...
الموضوع :
اسماء عراقيين قطعت روؤسهم و اخرى تنتظر قطع راسها في السعودية
sara : مقاله في الصلب ...
الموضوع :
فلذاتُ أكبادنا الى أين؟
عباس : كل التوفيق والنجاح استاذ حيدر ...
الموضوع :
التنظيم وبناء الأحزاب السياسية
Saffa abdul aziz hamoud al-maliky : السلام عليكم. انا احد. مشاركين الانتفاضة الاشعبانية خروجي. الى السعودية. عام. 1991 بعدها تم قبولي الى امريكا. ...
الموضوع :
ملبورن| محتجزي رفحاء : كيف احصل على أوراق ثبوتية؟ Bookmark and Share
ابو حسنين : للاسف الشديد نحن فالحين بالخطاب الانشائي فقط ونتبجح بثورة العشرين وعرين الامام (ع) ومدينة المرجعيه والحوزات وغير ...
الموضوع :
لكي تعلموا من هي النجف الاشرف ؟
عبدالباسط شكر محمود الربيعي : السيد رئيس مجلس الوزراء المحترم . تم الاستيلاء على قطعة الارض العائدة لي في منطقة الفضيلية في ...
الموضوع :
دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستقبل شكاوى المواطنين عبر موقعها الإلكتروني
Bashar : نعم كلنا مع قدسية مدينة امير المؤمنين علي بن ابي طالب عليه السلام كما نطالب تطبيق العقوبة ...
الموضوع :
لكي تعلموا من هي النجف الاشرف ؟
مواطنة : احسنتم ...
الموضوع :
على باب المراد..في يوم شهادة الامام الكاظم (ع)
احسنت النشر وفقك الله اخي الكريم الع : احسنت النشر وفقك الله اخي الكريم ...
الموضوع :
ماهو الفرق بين ليلة المبعث النبوي و ليلة الاسراء والمعراج
ثوره هاشم علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السيد رئيس مجلس الوزراء المحترم رسالتي مستمده فقره من الدستور العراقي والذي ...
الموضوع :
دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستقبل شكاوى المواطنين عبر موقعها الإلكتروني
فيسبوك