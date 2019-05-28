نائب كردي يكشف عن موعد تشكيل حكومة اقليم كردستان

كشف النائب عن كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني بختيار شاويس، الثلاثاء، عن موعد تشكيل الحكومة في اقليم كردستان.

وقال شاويس في حديث صحفي ان "الحوارات بين القوى السياسية داخل الاقليم وصلت الى مراحل متقدمة جدا من النضوج والتفاهم في سبيل تشكيل الكابينة الحكومية وتفعيل رئاسة الاقليم"، مبينا ان "جميع المشاكل السابقة والتي كانت تعرقل الوصول الى توافقات قد وجدنا لها حلول وسطية ومرضية للجميع وبما يصب بمصلحة الشعب الكردستاني".

واضاف شاويس، ان "الوضع العام حاليا بالاقليم يسير باتجاه ايجابي"، مرجحا "ان يتم تشكيل الحكومة وتسميها اعضاءها بشكل رسمي بعد عطلة عيد الفطر".

وكان النائب عن الاتحاد الوطني االكردستاني شيروان ميرزا اكد في 3 نيسان 2019، ان رؤية الاتحاد في مباحثات تشكيل حكومة الاقليم ترتكز حول محاور محددة ابرزها الشراكة الحقيقية والاستحقاق الانتخابي وتحديد صلاحيات رئاسة الاقليم ضمن نظام برلماني مشابه للنظام الاتحادي.