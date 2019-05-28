عبد المهدي: معظم حوادث الحرائق عرضية ومنها خلافات شخصية

اعتبر رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، الثلاثاء، أن موضوع الحرائق ليس بجديد، مشيرا الى أن معظم الحوادث عرضية ومنها اثر خلافات شخصية، فيما أكد تحقيق تقدم في تسويق الحنطة ودفع مستحقات الفلاحين لهذا العام.

وقال عبد المهدي خلال مؤتمره الصحفي الاسبوعي إن "موضوع الحرائق ليس بجديد ومعظم هذه الحوادث في الحقول نتيجة تماس كهربائي وهو امر يحصل دائماً في الصيف".

وأضاف أن "مليون و800 الف طن تم تسليمه للدولة، وتم تسديد نحو نصف مليار دولار".