جنح الرصافة: الحبس والغرامة لمدير تلاعب بسجلات طلبة

اعلن مجلس القضاء الاعلى، الثلاثاء، ان محكمة جنح الرصافة قضت حكما بالحبس البسيط لمدة سنة واحدة مع غرامة مالية مقدارها مليون دينار على مدير مدرسة تلاعب بدرجات الطلبة مقابل مبلغ مالي.
وقال المجلس في بيان ان "مدانا ارتكب ما يخالف واجباته الوظيفته من خلال تلاعبه بدرجات بعض الطلبة الراسبين وتغيير درجاتهم مقابل مبالغ مالية".
وأضاف أن "المحكمة اعتبرت الادلة كافية لتجريمه وفقا لاحكام المادة 331 من قانون العقوبات العراقي".
يذكر ان القضاء العراقي يصدر بين فترة واخرى احكاما بالاعدام والسجن بحق متهمين بعناصر "ارهابية" وجنائية.
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