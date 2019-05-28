جنح الرصافة: الحبس والغرامة لمدير تلاعب بسجلات طلبة

اعلن مجلس القضاء الاعلى، الثلاثاء، ان محكمة جنح الرصافة قضت ‏حكما ‏بالحبس البسيط لمدة سنة واحدة مع غرامة مالية مقدارها مليون دينار على مدير مدرسة ‏تلاعب بدرجات الطلبة مقابل مبلغ مالي‎.‎

وقال المجلس في بيان ان "مدانا ارتكب ما يخالف ‏واجباته الوظيفته من خلال تلاعبه بدرجات بعض الطلبة الراسبين وتغيير درجاتهم مقابل مبالغ ‏مالية".

وأضاف أن "المحكمة اعتبرت الادلة كافية لتجريمه وفقا لاحكام المادة ‏‏331 من قانون العقوبات ‏العراقي".‏

يذكر ان القضاء العراقي يصدر بين فترة واخرى احكاما بالاعدام والسجن بحق متهمين بعناصر "ارهابية" وجنائية.