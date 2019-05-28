التغيير تحذر من خطر يحيق بسكان المناطق المتنازع عليها وتكشف موعد تشكيل حكومة الاقليم

حذرت كتلة التغيير في برلمان اقليم كردستان، الثلاثاء، 28 أيار، 2019، من خطر يحيق بسكان المناطق المتنازع عليها فيما كشفت موعد تشكيل حكومة الإقليم وذلك بعد ساعات من انتخاب نيجرفان بارزاني رئيساً للاقليم.

وقال رئيس الكتلة علي حمه صالح في مؤتمر صحفي عقده اليوم، "اريد ان انبه شعب كردستان الى خطر كبير محدق بنا يهددنا جميعا، والمشاكل السياسية بين الاطراف الكردستانية تزيد من هذا الخطر والتهديد"،

مضيفا ان "هذا الخطر متمثل بطرد وايذاء الكرد في المناطق المستقطعة ( المتنازع عليها ) وجعلهم اقلية وفق احصاء عام 1920".

واعلن حمه "تقديم مقترح لعقد اجتماع موسع بين جميع القوى الكردستانية لمناقشة الاوضاع في المناطق المتنازع عليها".

وتابع حمه صالح ان "الحكومة الجديدة لإقليم كردستان سيتم تشكيلها قبل 20/6/2019 وفق الخطة المعدة والاتفاق الذي ابرمته حركة التغيير الذي هو على مرحلتين الاولى اختيار رئيس لاإقليم كردستان وقد انتهينا منه، والثانية في تشكيل الحكومة".

وفي وقت سابق من اليوم، انتخب برلمان اقليم كردستان، نيجرفان بارزاني رئيساً لاقليم كردستان بعد عقده جلسة للتصويت تضمنت ترشيح 4 شخصيات.

وقال مصدر صحفي إن برلمان إقليم كردستان، صوت على انتخاب نيجرفان بارزاني، رئيسا للإقليم، بحصوله على 68 صوتاً من الحاضرين البالغ عددهم 81.

قبيل ذلك، عقد برلمان الإقليم، جلسة التصويت على انتخاب رئيس الإقليم، بمقاطعة كتل الجماعة الإسلامية والاتحاد الإسلامي الكردستاني، وكتلة الجيل الجديد، والاتحاد الوطني الكردستاني الذي قرر مقاطعتها بشكل مفاجئ رغم وجود اتفاق سياسي مع الحزب الديمقراطي الكردستاني بدعم ترشيح نجيرفان بارزاني لرئاسة الاقليم.

وقال المتحدث باسم الاتحاد الوطني ان "حزبه قرر فسخ الاتفاق مع الحزب الديمقراطي ومقاطعة الجلسة" دون ان يوضح الاسباب.

قبلها اشترط الاتحاد الوطني، حسم الحزب الديمقراطي الكردستاني لقضية محافظ كركوك قبل دعم انتخاب نيجرفان بارزاني رئيسا للإقليم وذلك في اجتماع عقده سبق عقد جلسة البرلمان، وفقاً لما ذكره مراسل (بغداد اليوم).