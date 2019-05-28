مصدر: اعفاء مدير شرطة الشرقاط وتعيين بديل عنه

أفاد مصدر أمني، الثلاثاء (28 أيار 2019)، باعفاء مدير شرطة الشرقاط شمالي صلاح الدين، العميد مجيد غتران، وتعيين العقيد علي حسين الحمدان بدلا عنه.

وقال المصدر إن "إعفاء العميد مجيد غتران، وتعيين العقيد علي حسين الحمدان بدلا عنه، جاء على خلفية الاحداث الأمنية الأخيرة في قضاء الشرقاط شمال صلاح الدين".

وكان عناصر تابعون لتنظيم داعش الارهابي قد اعترضوا عدداً من المزارعين وقتلوهم خلال قيامهم بعملية حصاد مزارعهم من الحنطة والشعير ثم أحرقوا الحاصدة الزراعية التي كانت بحوزتهم شمالي محافظة صلاح الدين، كما استهدف انفجارٌ آخر سيارةً تابعةً للحشد العشائري في قرية شويش التابعة لقضاء الشرقاط، بينما تعرضت دورية تابعة لشرطة صلاح الدين لانفجار عبوة ناسفة في الطريق بين (الصينية وحديثة).