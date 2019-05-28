تركيا تعلن البدء بعملية عسكرية في شمال العراق

أعلنت وزارة الدفاع التركية، الثلاثاء، بدء عملية عسكرية مدعومة بمروحيات هجومية في منطقة هاكورك شمالي العراق.

وذكرت الوزارة في بيان أوردته وكالة أنباء "الأناضول" التركية، أن "الحملة العسكرية بدأت الإثنين بقصف جوي ومدفعي استهدف مواقع الإرهابيين، في المنطقة".

وأشارت الوزارة، إلى أن "القصف استمر حتى الساعة الثامنة مساءً، لتبدأ بعدها ألوية الكوماندوز بحملتها البرية".

وتابعت، أن "الحملة مستمرة كما تم التخطيط لها مسبقاً، وتشارك فيها مروحيات أتاك الهجومية، والهدف من الحملة تحييد الإرهابيين وتدمير مواقعهم في هاكورك".