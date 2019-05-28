بعد الجيل الجديد.. الاتحاد الوطني يقاطع جلسة التصويت على انتخاب رئيس الاقليم

قررت كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني في برلمان الاقليم، الثلاثاء، مقاطعة جلسة التصويت على انتخاب رئيس لكردستان.

وقال مصدر صحفي ان كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني في برلمان اقليم كردستان مقاطعة جلسة التصويت على منصب رئيس اقليم كردستان.

واضاف ان قرار المقاطعة جاء لعدم اداراج موضوع منصب محافظة كركوك في جدول اعمال الجلسة.

كما قررت كتلة الجيل الجديد مقاطعة جلسة انتخاب رئيس اقليم كردستان، بسبب الاعتراض على الية التصويت.