اعلن مجلس القضاء الاعلى، الثلاثاء، عن تصديق اعترافات متهم أخفى أكثر من ألف مسدس في حاوية بميناء أم قصر.

وقال المجلس في بيان ان "محكمة تحقيق ام قصر في رئاسة استئناف البصرة الاتحادية صدقت اعترافات متهم عن جريمة اخفاء اسلحة داخل حاوية في ميناء ام قصر الجنوبي".

واضاف ان "الاسلحة هي من نوع مسدسات عثر عليها داخل حاوية في ميناء ام قصر الجنوبي"، لافتا إلى أن "عدد هذه الأسلحة المخفية (1033) من نوع (fort ) اوكراني المنشأ".

وتابع أن "المتهم (سائق الشاحنة) اعترف امام قاضي التحقيق بوجود حاوية 20 قدما لغرض تحميلها تحتوي على دراجات هوائية والعاب اطفال فيما تم اخفاء الاسلحة تحتها"، مشيرا إلى ان "المتهم صدقت اقواله وتم اتخاذ الاجراءات كافة بحقه وفقا لأحكام المادة 194 من قانون الكمارك".

واعلنت الهيئة العامة للجمارك، في التاسع من نيسان الماضي، عن إحباط عملية لتهريب حاوية أسلحة في ميناء ام قصر الجنوبي.