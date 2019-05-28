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التعليم تعفي عميد كلية التراث ومعاونه العلمي من منصبيهما


أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الثلاثاء، عن إعفاء عميد كلية التراث الجامعة ومعاونه العلمي من منصبيهما لـ"إخلالهما بواجباتهما الوظيفية" في إدارة العملية الامتحانية.

وقال مدير دائرة التعليم الأهلي الجامعي إيهاب ناجي عباس في بيان، إن "دائرة التعليم الجامعي الأهلي في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قررت، إعفاء عميد كلية التراث الجامعة ومعاونه العلمي من منصبيهما"، موضحاً أن "قرار الإعفاء جاء بعد إيعاز وزير التعليم العالي والبحث العلمي قصي السهيل بتشكيل لجنة تحقيقية خلال زيارته لكلية التراث الجامعة".

وأضاف عباس، أن "اللجنة قررت إعفاء عميد الكلية ومعاون العلمي من منصبيهما لإخلالهما بواجباتهم الوظيفية في إدارة العملية الامتحانية وعدم اتخاذ الإجراءات الأصولية لإحكامها وتنظيم سجلات الدرجات الأساس (الماستر شيت)"، مؤكداً أنه "سيتم متابعة تقويم الإجراءات من قبل دائرة التعليم الجامعي الأهلي وجهاز الإشراف والتقويم العلمي".

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