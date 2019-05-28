العراق يحكم على ارهابيين فرنسيين جديدين بالاعدام

اصدر القضاء العراقي، الثلاثاء، حكما بالإعدام على ارهابيين فرنسيين جديدين من المنتمين لتنظيم "داعش".

وبهذا الحكم تصل إجمالي أحكام الإعدام العراقية لفرنسيين منتمين لتنظيم "داعش"الارهابي إلى ست حالات.

وكانت وزارة الخارجية الفرنسية قد أعلنت أن سفارتها في العراق ستنقل موقف باريس من عقوبة الإعدام للسلطات العراقية"، مؤكدة "في الوقت نفسه احترامها لسيادة العراق وقضائه".

وقالت الخارجية الفرنسية، ردا على الحكم بالإعدام على مواطنين فرنسيين ممن انتموا لتنظيم "داعش"الارهابي خلال السنوات الماضية، إن فرنسا تعارض عقوبة الإعدام من حيث المبدأ، لكنها تحترم سيادة العراق وسلطاته.