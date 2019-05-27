النجف تعلن اعداد المشاركين باحياء ذكرى استشهاد الامام علي

اعلنت محافظة النجف، الاثنين، عن اعداد المشاركين باحياء ذكرى استشهاد الامام علي (عليه السلام)، فيما اشارت الى دخول 30 الف اجنبي للمحافظة.

وقال محافظ النجف لؤي الياسري في مؤتمر صحافي عقده اليوم، ان "الخطة الامنية الخاصة بذكرى استشهاد الامام علي (عليه السلام)، نجحت بمشاركة 23 الف عنصر أمني"، مبينا ان "هناك اسناد من بغداد والمحافظات المجاورة".

واضاف ان "اكثر من ثلاثه ملايين زائر دخلو المحافظة خلال ثلاثة ايام"، مشيرا الى ان "من بينهم 30 الف زائر اجنبي".

وتابع ان "الخطة الامنية الخاصة بالزيارة كانت باسناد من القوة الجوية".

وأعلنت مديرية البلديات العامة احدى تشكيلات وزراة الاعمار والاسكان والبلديات العامة، في 26 ايار الحالي، عن قيام كوادر بلدية النجف بتقديم خدماتها لاكثر من ثلاثة ملايين زائر خلال زيارة ذكرى استشهاد الامام علي (ع) في محافظة النجف الاشرف.