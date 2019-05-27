الخزعلي يغرد: الفتنة نائمة لعن الله من ايقظها

حذر الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق قيس الخزعلي، اليوم الأثنين، من "ايقاظ الفتنة".

وكتب الخزعلي في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر": "قال رسول الله (ص): الفتنة نائمة لعن الله من ايقظها".

وكان تحالف سائرون، المدعوم من قبل زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر قد كشف، في وقت سابق الاثنين (27 أيار 2019)، عن التوجه لرفع دعوى قضائية ضد اعضاء في مجلس النواب ومجلس محافظة الديوانية عن حركة عصائب أهل الحق وكتلة بدر، على خلفية اتهامهم بالاساءة للصدر من خلال صور مسربة لمحادثة واتساب على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت كتلة صادقون النيابية التابعة لحركة عصائب اهل الحق، قد أكدت الاثنين 27 ايار 2018، رفضها المساس بالشخصيات الدينية فيما أكدت فتحها تحقيقاً حول اتهام نائب عنها بالاساءة لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر.

وكان النائب عن كتلة صادقون، سعد شاكر الخزعلي، نفى، الأحد 26 ايار 2018، المحادثات "المفبركة"، التي تم تدوالها على منصات التواصل الاجتماعي، وتحمل محتوى "مسيئا" بحق زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر.