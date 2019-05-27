قيادي في العصائب يوجه رسالة إلى الصدر بشأن “صالح محمد العراقي“

وجه القيادي في حركة عصائب أهل الحق جواد الطليباوي، اليوم الاثنين، رسالة إلى زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بشأن كلام نقلته الصفحة المقربة من الصدر على فيسوك "صالح محمد العراقي" يصف المنتمين للعصائب بأنهم "بلا ورع".

وقال الطليباوي في رسالته الموجهة للصدر: "سيدنا العزيز نقل عنك المدعو صالح محمد العراقي كلاما لا اعتقد انه يصدر منك وهو انك تتهم مجاهدي العصائب بانهم (بلا ورع)، وذلك لأني اعلم انك تعلم ان الجود بالنفس اسمى غاية الجود".

وأضاف: "فاكيدا ان الشهيد القائد الحاج مهدي الكناني وابو موسى العامري وابو صديقة الجمالي وابو كوثر الشاوي واحمد چاسب وابو نرجس وسالم الغنامي ويتبعهم في هذه القافلة الف شهيد او يزيدون، هؤلاء لم يكونوا بلا ورع وإلا لما قدموا ارواحهم وسالت دماؤهم دفاعا عن العراق والمقدسات في معارك ثلاث خضناها ضد الاحتلال الامريكي ودفاعا عن مرقد العقيلة زينب عليها السلام ونحن اخوتها ودفاعا عن العراق والعراقيين ضد زمر داعش التكفيرية".

وتابع القيادي في عصائب أهل الحق: "وأما اذا كان المقصود المجاهدين الأحياء فاننا لا زلنا نعاهد أمامنا المهدي عليه السلام سائرين على طريق مرجعنا الصدر العظيم جاهزين لنحمل أسلحتنا دفاعا عن بلدنا وقضية إمامنا سائلين الله الشهادة لنلحق بإخواننا الذين سبقونا".

وختم جواد الطليباوي مخاطبا مقتدى الصدر: "فارجوك ايها الهاشمي الأصيل، ارجوك يا ابن محمد الصدر العظيم، ان لا تترك مجالا لاحد يستغل اسمك واسم ال الصدر ويريد ان يوقع الفتنة بين ابناء البلد الواحد والدين الواحد والمذهب الواحد والمرجع الواحد".