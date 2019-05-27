الحشد الشعبي يعلن تحرير مزارع اختطفه داعش الارهابي في صلاح الدين

أعلن قائد عمليات ديالى للحشد الشعبي طالب الموسوي، الاثنين (27 أيار 2019)، تنفيذ عملية نوعية في محافظة صلاح الدين لتحرير أحد المزارعين المختطفين لدى داعش الارهابي

وقال الموسوي في بيان صحفي ان "قوة من قيادة عمليات قاطع ديالى ممثلة باللواء 23 وبمشاركة استخبارات القاطع نفذت عملية نوعية في قرية البو عيسى التابعة لصلاح الدين"، مبينا ان "العملية تكللت بالنجاح من خلال تحرير مزارع تم اختطافه من قبل عناصر داعش".

واضاف الموسوي، أن "داعش الارهابي اختطف المزارع وآليته الزراعية قبل تحريره"، مشيراً إلى "هروب الخاطفين إلى منطقة الحاوي حيث تجري ملاحقتهم".