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وزير التجارة يؤكد أهمية اعتماد آليات في تسلم كميات الحبوب


اكد وزير التجارة محمد هاشم العاني خلال ترؤسه اجتماع اللجنة التسويقية العليا، الاثنين، أهمية اعتماد آليات في استلام كميات الحنطة لضمان سير العملية التسويقية.

وقالت الوزارة في بيان إن "اللجنة العليا لتسويق الحبوب في وزارة التجارة، عقدت اجتماعا برئاسة الوزير محمد هاشم العاني صادقت فيه على جملة من المواضيع المطروحة على جداول اعمالها".

واضافت الوزارة، ان "اللجنة العليا للتسويق عقدت اليوم اجتماعا ناقشت فيه جملة من المواضيع المرتبطة باليات عمل مراكز الاستلام والفحص المختبري وصادقت ايضا على مواضيع اخرى في اطار جهودها لانجاح الموسم التسويقي لعام 2019".

ونقلت الوزارة عن العاني قوله، إن "الاجتماع ناقش عدة مواضيع محالة من الشركة العامة لتجارة الحبوب او من الجهات الساندة الاخرى ابرزها افتتاح مركز تسويقي في كركوك يضم مركز الاستلام في مناطق الحويجة والرياض وتازة".

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