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مجلس النجف يعلق على اختيار قائد لشرطة المحافظة غير الذي صوت عليه


كشفت اللجنة الأمنية في مجلس محافظة النجف، الاثنين (27 أيار 2019)، عن حيثيات قرار وزارة الداخلية الوارد لها رسميا، بشأن اعفاء قائد شرطة المحافظة.

وقال رئيس اللجنة الامنية جواد الغزالي في حديث صحفي ان "الكتاب تضمن إعفاء قائد الشرطة وتكليف معاونه لإدارة المديرية لحين المصادقة على مرشح الحكومة المحلية".

وأضاف، أن "هذا الإجراء طبيعي وضمن السياقات المعمول بها، فبعد ان رشح المحافظ ثلاثة اسماء صوت المجلس على فائق ال فرعون وأرسل رسميا لوزارة الداخلية التي ان صادقت عليه، سترسله لمكتب رئيس الوزراء".

واشار الغزالي الى ان "المعلومات والتدقيق الأمني من قبل الداخلية بشأن قائد الشرطة المختار من الحكومة المحلية إيجابية حسب ما وصلنا".

وكان مصدر في مجلس محافظة النجف، قد كشف في وقت سابق من يوم الاثنين، عن اصدار أمر بإعفاء قائد شرطة النجف اللواء علاء غريب، وتكليف معاونه بإدارة المنصب وكالة.

وقال المصدر، إن "وزير الداخلية وكالة قرر أعفاء اللواء علاء غريب من منصب مدير شرطة محافظة النجف".

واضاف المصدر، الذي رفض الكشف عن اسمه، أن "قرارا آخر صدر بتكليف العميد محسن كامل داخل معاون مدير قائد الشرطة بمهام منصب مدير شرطة المحافظة وكالة لحين تسمية شخص للمنصب أصوليا".

وكان مجلس محافظة النجف، انتخب الاحد 19 ايار 2019، فائق آل فرعون قائداً لشرطة المحافظة.

وقال المتحدث باسم المجلس حسن الزيدي في بيان، إن "20 عضواً من مجلس محافظة النجف صوتوا على انتخاب العميد فائق آل فرعون قائداً لشرطة المحافظة".

وكان محافظ النجف لؤي الياسري قد وجه، الأحد (19 أيار 2019)، كتاباً الى مجلس المحافظة، اشتمل على 3 أسماء، ليختار من بينها قائداً لشرطة المحافظة.

وأظهرت وثيقة "ترشيح العميد محسن كامل داخل الجابري، والعميد فائق فليح حسن ال فرعون، والعميد الركن علي نوماس عبد حسن جريو".

وشهدت محافظة النجف، مساء الأربعاء (15 ايار 2019) تظاهرات لأنصار التيار الصدري أمام منازل ومراكز تجارية تابعة لقياديين سابقين في التيار متهمين بالفساد واستغلاله في مصالح شخصية، قبل أن يرد حراس إحدى تلك المراكز على محاولات اقتحامه من قبل المتظاهرين بإطلاق النار مما أسفر عن مقتل 4 اشخاص وإصابة 17 آخرين، فيما اعتقلت القوات الأمنية 17 من الحراس المتهمين بإطلاق النار، بحسب نواب عن تحالف سائرون.

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