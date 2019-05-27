تحالف سائرون : سيكون لنا موقف في البرلمان بخصوص تعيين الدباغ سفيرًا للعراق

أكد النائب عن تحالف سائرون، بدر الصائغ، الاثنين (27 أيار 2019)، ان علي الدباغ كلف سفيرا للعراق لدى سلطنة عمان بالوكالة، ولم يرسل اسمه الى مجلس النواب.

وقال الصائغ، في حديث صحفي إن "السفراء الذين يتم اختيارهم لتمثيل سفارات البلاد يجب ان يصوت عليهم مجلس النواب من اجل تعيينهم بالأصالة".

واضاف الصائغ، أن "الدباغ كلف بإدارة منصب سفير العراق لدى سلطة عمان بالوكالة وفي حال ارسل اسمه الى مجلس النواب سيكون هناك حديث اخر لنا".

وتابع الصائغ، أن "سائرون ستأخذ على عاقتها تدقيق المعلومات والشبهات التي كانت تحوم حول عمله، وفي حال ثبت تورطه باي ملف فساد لن يتم التصويت عليه ولن نوافق عليه اطلاقا"، مبينا ان "اي شخصية تتبوأ اي منصب يجب ان تنطبق عليها مواصفات الإصلاح".

وكشف بيان لمجلس النواب في وقت سابق من الاثنين، تعيين الناطق الاسبق للحكومة العراقية علي الدباغ سفيراً للعراق في سلطنة عمان.

وقال بيان للمجلس ان "رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي استقبل علي الدباغ بمناسبة تسلمه مهام عمله سفيرا للعراق في سلطنة عمان".

وأكد الحلبوسي خلال اللقاء "حرص العراق على بناء أفضل العلاقات مع محيطه الدولي والإقليمي"، مشيرا إلى "أهمية دور السفراء العراقيين في بناء هذه العلاقات وتمتينها، وأن يكونوا ممثلين للعراق خير تمثيل، راجيًا للدباغ التوفيق والنجاح في أداء مهام عمله".