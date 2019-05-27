الداخلية تعلن اعتقال شخصين يروجان للحبوب المخدرة في الموصل

اعلنت وزارة الداخلية، الاثنين، عن اعتقال شخصين يروجان للحبوب المخدرة في الموصل.

وقالت الناطق باسم الداخلية في بيان إن "مركز شرطة مخمور ومكتب مكافحتها التابع لقيادة شرطة نينوى وبنآءً على مذكرة قبض تلقي القبض على أحد مروجي الحبوب المخدرة والمؤثرات العقلية والمطلوب بدعوى قضائية وفق المادة ٢٨ من قانون المخدرات"، موضحاً أنه "تم القبض عليه في منطقة مخمور جنوب شرق مدينة الموصل".

وأضاف أن "مكاتب مكافحة إجرام ابي تمام وتلعفر التابع لقيادة شرطة نينوى قامت ومن خلال جمع المعلومات الدقيقة بإلقاء القبض على أحد مروجي الحبوب المخدرة ومادة الكرستال وتم القبض عليه وضبط بحوزته كمية من الحبوب المخدرة ومادة (الشب) وخلال تدوين أقواله إبتدائياً وقضآئياً إعترف بقيامة ببيع وترويج الحبوب"، مشيرا الى أنه "تم القبض عليه في منطقة ( شقق ) الحدبآء في الجانب الأيسر لمدينة الموصل".