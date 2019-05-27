الامن النيابية تعلق على ضبط 3 الاف سيم كارد سعودي شمال بغداد وتحذر من نشاط استخباري

كشفت لجنة الامن والدفاع النيابية، الاثنين (27 أيار 2019)، عن احتمالين لدخول شرائح السيم الكارد السعودي الى العراق والتي عثر عليها الاحد شمال بغداد.

وقال عضو اللجنة علي الغانمي، في حديث صحفي إن "شرائح السيم كارد السعودية التي ضبطت شمال بغداد، تأخذ احتماليين لدخولها"، مبيناً أن "الاحتمال الأول، يتضمن أن تكون قد بيعت عبر المكاتب الرسمية للاتصالات، للمعتمرين، لكوننا في موسم الحج، لذا فأنها قد تُستخدم فور وصولهم الى السعودية".

ولفت الى ان "السيم كارد السعودي، لا يعمل الا بغطاء وعبر الأبراج، والأخيرة غير متوفرة بالعراق".

وأضاف ان، "الاحتمال الثاني يأتي من كونه قد يمثل نشاطا استخباريا للسعودية اذا كان دخوله وبيعه من دون موافقات اصولية".

واشار الى أن "نتائج التحقيقات تأتي بعد الاستفسار من هيأة الحج والعمرة، فيما لو كان الدخول بأجازة وهل يزود الحاج بشريحة اتصال تفعل في السعودية، ومن هم الاشخاص الذين ضبطت معهم الشرائح هل هم من التجار ام لا".

وكانت وزارة الداخلية، قد أعلنت الأحد، 26 أيار، 2019، ضبط 3 الاف سيم كارد سعودي شمال العاصمة بغداد.

وذكرت مديرية مكافحة المتفجرات، في بيان أنه "بمتابعة مباشرة وبشكل متواصل وميداني من قبل مدير مكافحة المتفجرات اللواء الحقوقي صباح حسن الشبلي وأثناء عمل مفارز مديرية مكافحة المتفجرات العاملة على العجلات الاختصاصية M-60 في سيطرة الشعب بعد الاشتباه بعجلة حمل مارسيدس اصفر اللون تم العثور على سيم كارت سعودي STC عدد (3000) مخبئة داخل العجلة".

وأشارت الى "تسليمها اصوليا ونجاح هذا العمل نتيجة اليقظة والعمل الجاد من قبل مشغلي العجلات الأبطال (ضباط ومنتسبين) والمتابعة الميدانية المستمرة والتنسيق المشترك بين مختلف مفاصل وزارة الداخلية".