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الرئيس صالح يؤكد على اهمية تعزيز الوحدة ونبذ التعصب الديني والطائفي ومواجهة الافكار التكفيرية


أكد رئيس الجمهورية، برهم صالح، الإثنين، 27 أيار، 2019، اهمية تعزيز الوحدة ونبذ التعصب الديني والطائفي ومواجهة الافكار التكفيرية.

وذكر بيان لمكتب رئيس الجمهورية الإعلامي، أن الأخير "زار مساء يوم الاحد 26-5-2019، مرقد الشيخ عبد القادر الكيلاني".

وأضاف، أن "الرئيس اُستقبِل، من قبل مشايخ وعلماء واساتذة المجمع الفقهي والوقف السني وكلية الإمام الأعظم وادارة الحضرة القادرية".

وأشار الى ان "الرئيس تحدث مع رجال الدين خلال زيارته، عن اهمية تعزيز الوحدة ونبذ التعصب الديني والطائفي، وتمتين اواصر التآخي بين جميع الديانات والقوميات"،

مشددا على "ضرورة تكاتف الجميع لتوطيد التلاحم وتقوية النسيج الاجتماعي والتنسيق المشترك للعمل على مواجهة الافكار التكفيرية".

ولفت الى ان "رجال الدين اثنوا على دور رئيس الجمهورية في الحفاظ على وحدة العراقيين، مؤكدين الحرص على التمسك بمبادئهم ومواقفهم الدينية والوطنية".

واردف، البيان: "وفي ختام الزيارة، تسلم سيادته هدية الحضرة القادرية تقديراً وتثميناً لجهود رئيس الجمهورية في  مواجهة الارهاب والتطرف وارساء مبادىء التسامح والتوادد بين العراقيين"

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الرئيس صالح يؤكد على اهمية تعزيز الوحدة ونبذ التعصب الديني والطائفي ومواجهة الافكار التكفيرية
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