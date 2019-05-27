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رئيس فرع اتحاد علماء المسلمين يحذر من “ولادة“ جيل جديد لداعش الارهابي في ديالى بدعم “أميركي“


 حذر رئيس فرع اتحاد علماء المسلمين في ديالى، جبار المعموري ، الاثنين (27 أيار 2019)، من ولادة الجيل الثاني من تنظيم داعش الارهابي

وقال المعموري في حديث صحفي إن "تنظيم داعش الارهابي لم ينتهي خطره في العراق وخاصة ديالى، لأنه لا زال يمتلك خلايا نائمة تحاول بين فترة واخرى العبث بأمن واستقرار المحافظة".

واضاف المعموري، أن "هذه الخلايا النائمة تتلقى دعمًا أمريكيًا من أجل اعادة انتاج جيل ثاني من تنظيم داعش الارهابي"، لافتا الى أن "واشنطن لا تريد القضاء على داعش لأنها تحقق جملة من مصالحها في سبيل السيطرة على امكانيات دول الشرق الاوسط ومنها العراق".

واشار المعموري، الى أن "قدرة داعش على تفخيخ المركبات وتفجيرها في بعض مناطق البلاد دليل على وجود دعم مادي حصل عليه".

وكان قائد عمليات ديالى، اللواء الركن عبد المحسن العباسي، أعلن الخميس (9 أيار 2019)، منع ولادة جيل جديد من تنظيم داعش داخل المحافظة.

وقال عبد المحسن العباسي، في حديث صحفي، إن "تنظيم داعش الارهابي كان يعتمد على عدة اساليب لتجنيد المراهقين والشباب في صفوفه ضمن محافظة ديالى لتعويض خسائره البشرية بسبب العمليات الناجحة للقوات الامنية".

وأضاف العباسي، أن "قيادة عمليات ديالى نجحت بقطع كل اساليب التجنيد وخاصة ما يعرف بصفحات الجذب الالكترونية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتنظيم ندوات للتوعية من مخاطر الافكار المتطرفة التي يبثها لخداع المراهقين والشباب".

وأكد قائد عمليات ديالى، أن "القوات الأمنية نجحت بمنع ولادة جيل ثاني لداعش في المحافظة"، لافتاً إلى أن "معدلات تجنيد التنظيم لعناصره جديدة وصلت إلى مرحلة الصفر وفق المعلومات الاستخبارية المتوفرة لدينا".

إلى ذلك كشف مصدر أمني رفيع بمحافظة ديالى، احباط ولادة ثلاثة خلايا نائمة لداعش في بعقوبة خلال 2019.

وقال المصدر  إن "الاجهزة الاستخبارية في ديالى نجحت بعمليات نوعية من احباط ولادة ثلاثة خلايا نائمة في مناطق متفرقة من بعقوبة خلال 2019".

وأضاف، أن "الأجهزة الأمنية اعتقلت بعض افراد خلايا التنظيم الارهابي"، لافتاً إلى أن "الجهد الاستخباري نجح باختراق خلايا عدة وكشف مخططاتهم الأمر الذي سهل اعتقالهم".

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