الحلبوسي يوجه بايجاد حل لمشكلة الموظفين الحاصلين على الدبلوم المسكنة درجاتهم

وجّه رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، الاثنين، بإيجاد حل لمشكلة الموظفين الحاصلين على الدبلوم المسكنة درجاتهم الوظيفية.

وذكر مكتب الحلبوسي في بيان ان "رئيس مجلس النواب استقبل، وفداً من ممثلي الموظفين الحاصلين على شهادة الدبلوم في العراق المسكنة درجاتهم الوظيفية".

وأضاف أنه "جرى خلال اللقاء بحث مشكلة الدرجات الوظيفية للموظفين الحاصلين على شهادة الدبلوم وتسكينهم في الدرجة الرابعة، بسبب التوصيف الوظيفي الذي حال دون ترفيعهم للوصول إلى الدرجة الثالثة والثانية، وبقائهم بالدرجة الرابعة أسوة بحاملي الشهادة الإعدادية، مطالبين بإنصافهم ورفع التسكين عن درجاتهم الوظيفية".

وأوعز رئيس مجلس النواب بحسب البيان، بـ "إجراء لقاء مع الدائرة المعنية في وزارة المالية؛ لرفع الغبن عن هذه الشريحة، وإيجاد الحل المناسب لهذه المشكلة التي تمسُّ فئةً كبيرة من الكوادر الوسطية في العراق، وذلك من خلال إمكانية إيجاد التوصيف الوظيفي الذي يستوعب إطلاق ترفيع الموظفين الحاصلين على شهادة الدبلوم وصولا إلى الدرجة الثانية".