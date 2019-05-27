الحبس لمدة 3 سنوات لمدير عام ‏الاسواق المركزية

أصدرت محكمة الجنح المختصة بقضايا النزاهة والجريمة الاقتصادية وغسيل الأموال في رئاسة استئناف بغداد الرصافة الاتحادية، الاثنين، حكماً بالحبس الشديد لمدة ثلاث سنوات بحق مدير عام الأسواق المركزية.
وقال المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان إن "المدان ارتكب عمداً ما يخالف واجبات وظيفته من خلال قيامه بالموافقة والإيعاز على إيداع مبلغ قدره ستة عشر مليار وثلاثمائة مليون دينار عراقي من أرصدة الشركة كوديعة ثابتة في مصرف الاتحاد العراقي على الرغم من كونها من الشركات الخاسرة ولا تمتلك فائضاً نقدياً".
وأضاف البيان، أن "المدان اعترف خلال التحقيق القضائي بإبرام عقد مع المصرف لإيداع مبلغ كوديعة ثابتة لمدة ستة أشهر قابلة للتمديد وبفائدة مقدارها 6% بموجب صلاحيات مجلس إدارة الشركة"، مبيناً أن "الحكم على المدان من قبل المحكمة استنادا لاحكام المادة 331 من قانون العقوبات العراقي".
https://telegram.me/buratha