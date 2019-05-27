الحبس لمدة 3 سنوات لمدير عام ‏الاسواق المركزية

أصدرت محكمة الجنح المختصة بقضايا النزاهة والجريمة الاقتصادية ‏وغسيل الأموال في رئاسة ‏استئناف بغداد الرصافة الاتحادية، الاثنين، حكماً ‏بالحبس الشديد لمدة ثلاث سنوات بحق مدير عام الأسواق ‏المركزية‎.

‎وقال المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان إن "المدان ارتكب عمداً ما يخالف واجبات ‏وظيفته من خلال ‏قيامه بالموافقة والإيعاز على إيداع مبلغ قدره ستة عشر مليار وثلاثمائة ‏مليون ‏دينار عراقي من أرصدة الشركة كوديعة ثابتة في مصرف الاتحاد ‏العراقي على الرغم من كونها ‏من الشركات الخاسرة ولا تمتلك فائضاً ‏نقدياً".

وأضاف البيان، أن "المدان اعترف خلال التحقيق القضائي بإبرام عقد مع المصرف ‏لإيداع ‏مبلغ كوديعة ثابتة لمدة ستة أشهر قابلة للتمديد وبفائدة مقدارها 6% ‏بموجب صلاحيات مجلس ‏إدارة الشركة‎"، مبيناً أن "الحكم على المدان من قبل المحكمة استنادا لاحكام المادة ‏‏331 من قانون العقوبات ‏العراقي".