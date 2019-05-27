وفد عراقي يصل بيروت لإرجاع محافظ كركوك السابق

افاد مصدر حكومي عراقي، اليوم الاثنين، بوصول وفد عراقي إلى العاصمة اللبنانية بيروت لإرجاع محافظ كركوك السابق نجم الدين كريم.

وقال المصدر، بحسب "روسيا اليوم"، إن "وفدا من دائرة الاسترداد في هيئة النزاهة وصل اليوم إلى بيروت لاسترداد كريم"، مبينا أن "الوفد يحمل تكليفا من الحكومة العراقية ومصدقا من وزارة الخارجية لإعادة كريم إلى بغداد".

ووفقا للمصدر فإن "كريم سيعاد إلى بغداد خلال الساعات المقبلة".

يذكر أن السلطات اللبنانية أوقفت في بيروت يوم الثلاثاء الماضي نجم الدين كريم، محافظ كركوك السابق، والطبيب الخاص بالرئيس العراقي الراحل جلال طالباني.

بعدها أكد كريم، أنه حر في العاصمة اللبنانية بيروت، وأنه سيكون في أربيل قريباً.