القبض على عصابة من أربعة أشخاص نفذت عمليات سرقة شمال بغداد

أعلنت مديرية مكافحة إجرام بغداد، الأحد، عن إلقاء القبض على عصابة من أربعة أشخاص نفذت عمليات سرقة في قضاء الحسينية شمال العاصمة.

وقالت المديرية في بيان "توفرت معلومات إلى مكتب مكافحة إجرام الزهور عن وجود عصابة تمارس عمليات سرقة الدور السكنية، وعلى الفور من تلقي المعلومة تم تشكيل فريق عمل مختص".

وأضافت، أنه "بعد جمع المعلومات والتحري من قبل المصادر السرية ومتابعة كامرات المراقبة تم القاء القبض عليهم وبعد التعمق معهم بالتحقيق اعترفوا صراحة عن قيامهم بعدة عمليات سرقة للدور السكنية في منطقة الحسينية".

وتابعت، أنه تم "عرض الاوراق التحقيقية على القاضي المختص وتم ايقافهم وفق احكام المادة (٤٤٤ ق.ع) واتخذت كافة الاجراءات القانونية بحقهم".