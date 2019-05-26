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استشهاد واصابة 13 شخصاً حصيلة انفجار ربيعة


اعلنت خلية الإعلام الامني، الاحد، عن استشهاد واصابة 13 شخصاً حصيلة الانفجار الذي وقع في ناحية ربيعة بنينوى.

وقالت الخلية في بيان  إن "الاعتداء إلارهابي الذي حصل بواسطة عجلة مفخخة نوع كيا حمل، كانت مركونة بالقرب من سوق قرية عوينات التابعة الى ناحية ربيعة في محافظة نينوى، ادت الى استشهاد ٥ مواطنين وإصابة ٨ اخرين".

وكان مصدر امني افاد، اليوم الاحد، بأن شخصا على الاقل استشهد، فما اصيب ثلاثة آخرين بجروح بانفجار سيارة مفخخة في ناحية ربيعة غربي مدينة الموصل مركز محافظة نينوى.

 

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