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صادقون: محافظ كركوك السابق بيد العدالة وسيحاكم وفق القوانين العراقية


أكد نائب عن كتلة صادقون النيابية، الاحد، القاء القبض على محافظ كركوك السابق نجم الدين كريم، مشيرا الى المضي باجراءات احضاره للعراق ومحاكمته وفق القوانين العراقية النافذة، فيما وصف ما يطرح عكس ذلك بانه "غوغاء اعلامية لا حقيقة لها على ارض الواقع".

وقال عبد الامير الدبي في حديث صحفي إن "قضية نجم الدين كريم هي قضية تخص القضاء العراقي ولا يمكن التعامل معها خارج القضاء"، مضيفا أن "اي تصرفات بهذا الموضوع خارج القضاء نعتبرها غوغاء اعلامية لا اكثر".

وبين ان "نجم الدين كريم معتقل لدى السلطات وسيتم جلبه الى العراق وستتم محاكمته وفق القوانين العراقية النافذة بعيدا عن أي مزايدات".

واضاف الدبي، ان "أي كلام يطرح هنا وهناك عن اطلاق سراح نجم الدين كريم او ضغوط تمارس او يتم عرض صور مفبركة على اساس انه يتجول بحرية في سيارة جميعها امور لا حقيقة لها"، مؤكدا على ان "محافظ كركوك السابق تم القاء القبض عليه والحكومة العراقية ماضية باجراءات احضاره الى العراق لمحاكمته".

وذكرت مصادر صحفية، ان السلطات الأمنية اوقفت في مطار بيروت ، الثلاثاء 21 ايار 2019، محافظ كركوك السابق نجم الدين كريم في مطار رفيق الحريري، قبل أن يتم تسليمه إلى القضاء اللبناني الذي أطلق سراحه، الاربعاء 22 ايار 2019، لكن منعه من السفر، وصادر جواز سفره الأميركي، بانتظار أن ترسل السلطات العراقية ملفه القضائي إلى السلطات اللبنانية.

وكانت محكمة استئناف كركوك أصدرت في مايو/أيار 2018 مذكرة قبض بحقه، والحجز على أمواله المنقولة وغير المنقولة.

وكان مجلس النواب العراقي أقال كريم من منصب محافظ كركوك في سبتمبر/أيلول 2017 لتأييده إجراء استفتاء انفصال إقليم كردستان عن العراق في المحافظة

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