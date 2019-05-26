الوطني الكردستاني: لسنا مسؤولين عن اعتقال زعيم الجيل الجديد

نفى القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني، غياث السورجي، الاحد، مسؤولية حزبه اعتقال زعيم الجيل الجديد شاسوار عبد الواحد.

وقال السورجي في حديث صحفي إن “حديث قيادات الجيل الجديد عن تورط الاتحاد الوطني الكردستاني باعتقال شاسوار عبد الواحد عار عن الصحة ولا قيمة له لاننا غير مسؤولين عن ذلك”.

وأضاف، أن “من رفع دعوة قضائية ضد شاسوار هو من داخل حزبه بسبب فضيحة اخلاقية متهم فيها”.

وكان القيادي في حركة الجيل الجديد ريبوار عبد الرحمن، اتهم أمس السبت، الاتحاد الوطني الكردستاني باعتقال زعيمهم شاسوار عبد الواحد في حبس انفرادي بالسليمانية.

وكانت القوات الأمنية قد إعتقلت رئيس حراك الجيل الجديد، شاسوار عبدالواحد، الخميس الماضي في السليمانية ، وذلك بحسب المادة الثانية من قانون سوء استخدام وسائل الاتصالات