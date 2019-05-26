تحالف البناء: إجماع نيابي على إنهاء 4 ألاف منصب بالوكالة خلال شهر

أعلن تحالف البناء، الأحد، عن إجماع نيابي خلال الحوارات الأولية على حسم أكثر من 4 ألاف منصب بالوكالة خلال الشهر المقبل.

وقال النائب عن البناء فاضل الفتلاوي في حديث صحفي إن “الحوارات بين الكتل السياسية انطلقت بعد تحديد الحكومة الـ 30 من حزيران موعدا لانتهاء المناصب بالوكالة”.

وأضاف ان “الحوارات الأولية تشير الى إجماع نيابي بين الإصلاح والبناء على حسم المناصب بالوكالة”، مشيرا الى ان “المناصب بالوكالة التي سيشملها القرار أكثر من 4 الاف منصب من درجة مدير عام فما فوق”.

وأوضح ان “بعض المناصب ممن اثبتوا كفاءتهم لا يشملهم التغيير وانما سيتم التصويت على تثبيتهم