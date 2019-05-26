مجلس كربلاء يحيل ملفات إقالة الطريحي إلى النزاهة

اعلن مجلس محافظة كربلاء، الأحد، عن إحالة جميع ملفات المحافظ المقال عقيل عمران الطريحي الى النزاهة، كاشفا عن حلقة جديدة أضيفت تعطل حسم ملفات الفساد لدى القضاء.

وقال عضو المجلس زهير احمد في حديث صحفي ان “مجلس محافظة كربلاء سبق وان أحال ملفات عديدة أدين بها المحافظ المقال عقيل الطريحي إلا ان القضاء لم يبت بها حتى ألان”.

وأضاف ان “المجلس سيحيل بقية ملفات الفساد المتهم بها الطريحي الى النزاهة للنظر بها”، مشيرا الى “وجود حلقة جديدة اضافها القضاء تعطل النظر بالملفات”.

واوضح ان “القضاء اشترط وجود لجان تحقيقية بملف تحقيقي كامل من قبل دائرة الموظف قبل إحالته الى النزاهة”.

وتابع ان “المجلس بانتظار 15 يوميا لاختيار المحافظ الجديد وهي المدة القانونية التي يحق للطريحي تقديم الطعن لدى المحكمة الإدارية من عدمه”، لافتا الى انه ” اذا قدم الطريحي خلال 15 يوما سيكون المجلس بانتظار 30 يوم اخر حق القضاء للنظر بالطعن”.