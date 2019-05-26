شهيد وثلاثة جرحى على الاقل بانفجار سيارة مفخخة في ربيعة بالموصل

افاد مصدر امني، اليوم الاحد، بأن شخصا على الاقل استشهد، فما اصيب ثلاثة آخرين بجروح بانفجار سيارة مفخخة في ناحية ربيعة غربي مدينة الموصل مركز محافظة نينوى.

وقال المصدر إن "سيارة مفخخة انفجرت، بعد ظهر اليوم، في قرية العوينات بناحية ربيعة غربي الموصل، ما اسفر عن مقتل شخص واصابة ٣ آخرين، في حصيلة اولية".

واضاف المصدر، أن "قوة امنية طوقت منطقة الحادث، وفتحت تحقيقا في ملابساته"، مشيرا الى أن "سيارات الاسعاف هرعت الى مكان الانفجار لاغاثة المصابين".