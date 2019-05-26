العامري لظريف: العراق سيبذل اقصى ما بوسعه لانهاء التوتر في المنطقة

اكد رئيس تحالف الفتح هادي العامري خلال لقائه وزير خارجية ايران محمد جواد ظريف، الاحد، ان العراق سيبذل اقصى ما بوسعه لانهاء التوتر في المنطقة.

وقال مكتب العامري في بيان إن "الجانبين ناقشا خلال لقائهما عمق العلاقة الستراتيجية والمصالح المشتركة بين البلدين".

ونقل المكتب عن العامري قوله، ان "العراق سيبذل اقصى ما بوسعه لانهاء التوتر الحاصل والوصول الى حلول سلمية تجنب المنطقة ويلات الحرب".

بدوره، بين ظريف ان "ما تعيشه المنطقة اليوم بسبب التصعيد الامريكي ودق طبول الحرب"، مشيرا الى ان "الجمهورية الاسلامية اوفت بجميع التزاماتها الدولية بخصوص الاتفاق النووي لذلك انها تقف موقفا قانونيا بالتصدي للغطرسة الامريكية في فرض الارادة على شعوب المنطقة" .