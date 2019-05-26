الأمن البرلمانية تتهم الادارة الامريكية بنشر اخبار كاذبة اخرها معبر سري تدعي ان ايران تفوم ببنائه

علقت لجنة الأمن والدفاع البرلمانية، اليوم السبت، على تقارير إعلامية تحدثت عن بناء ايران "معبراً سرياً" على الحدود العراقية السورية لـ"تهريب" السلاح والنفط، في مدينة القائم غرب العراق، فيما اتهمت واشنطن بـ"خلط الأوراق".

وقال عضو اللجنة كريم عليوي،في حديث صحفي إن "هذه التقارير غير صحيحة، ولم يتم بناء هكذا معبر، كما أن الحدود تقع تحت سيطرة القوات العراقية المشتركة"، مبينا أن "إيران لكي تستطيع فعل هكذا شيء يجب عليها أن تخترق كل العراق، وهذا شيء خيالي وليس ممكنا".

وأضاف عليوي، أن "الإدارة الأميركية تقف خلف هذه التقارير الإعلامية بغية خلط الأوراق على الرأي العام الدولي، ولذلك تسعى إلى بث هكذا شائعات ليس لها أية حقيقة على أرض الواقع".

وكانت صحيفة "اندبندنت" اللندنية، قد ادعت السبت (25 أيار 2019) في تقرير أوردته بنسختها العربية، إن "صورا حديثة التقطتها الأقمار الصناعية كشفت أن إيران تقوم ببناء معبر في منطقتي القائم والبوكمال الحدوديتين بين العراق وسوريا، من شأنه أن يفتح طريقاً برياً سرياً يربط بين إيران ولبنان".

ونقلت الصحيفة عن مصادر إقليمية وغربية قولها، إن "الإيرانيين يخططون لاستخدام هذا المسار الجديد لعمليات تهريب، بما فيها الاتجار بالأسلحة والنفط لتجنب العقوبات الأميركية"، فيما نشرت صور قالت إنها للمعبر.