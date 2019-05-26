كربلاء تعطل الدوام الرسمي الاثنين بمناسبة ذكرى شهادة الامام علي عليه السلام

اعلن نائب رئيس مجلس محافظة كربلاء علي المالكي، السبت، عن تعطيل الدوام الرسمي ليومي الاثنين المقبل.

وقال المالكي في بيان انه "بمناسبة ذكرى استشهاد امام علي عليه السلام، قرر مجلس كربلاء اعتبار يوم الاثنين المقبل عطلة محليه بأستثناء المشمولين بالامتحانات من المدارس والكليات والمعاهد".

واضاف انه "بهذه المناسبة يتقدم نائب رئيس مجلس المحافظة بأحر التعازي الى العالم الاسلامي اجمع واهالي كربلاء المقدسة على وجه الخصوص بأستسشهاد يعسوب الدين علي بن أبي طالب عليه السلام".