الحلبوسي يؤكد ضرورة توحيد الصفوف لمواجهة خطر "داعش" والخلايا النائمة

أكد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، السبت، على ضرورة توحيد الصفوف لمواجهة خطر تنظيم "داعش" الإرهابي والخلايا النائمة.

وذكر مكتب الحلبوسي في بيان ان "رئيس مجلس النواب استقبل، اليوم، رئيس الجبهة العربية الموحدة الشيخ وصفي العاصي، وجرى خلال اللقاء بحث الأوضاع في محافظة كركوك، والتأكيد على أهمية إعادة النازحين إلى مناطقهم، وتحقيق الاستقرار والتعايش بين أبناء مكونات المحافظة".

وشدد الحلبوسي خلال اللقاء، على "ضرورة توحيد الصفوف؛ لمواجهة خطر داعش والخلايا النائمة، وعدم السماح للإرهاب بالعودة بعد تحقيق النصر، وهزيمته بالوحدة والتكاتف، وبذل المزيد من الجهود، والعمل على حلِّ جميع المشاكل العالقة، والإسراع بمرحلة البناء والإعمار، وخدمة أبناء كركوك".