ذي قار تعلن تعطيل الدوام الرسمي بذكرى استشهاد الامام علي

أعلن مجلس محافظة ذي قار، السبت، تعطيل الدوام الرسمي في المحافظة، يوم الاثنين المقبل، بمناسبة ذكرى استشهاد الإمام علي بن أبي طالب (عليه السلام).

وقال إعلام المجلس في بيان: "لغرض فسح المجال أمام المؤمنين لأداء زيارة مرقد الإمام علي بن أبي طالب (عليه السلام) في ذكرى استشهاده؛ قرر مجلس محافظة ذي قار تعطيل الدوام الرسمي في دوائر المحافظة كافة".

واستنثى قرار مجلس محافظة ذي قار "الدوائر الأمنية والصحية والخدمية".