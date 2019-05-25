بالسكاكين و"القامات".. هجوم مسلح على ثلاثة شبان وسط الديوانية

أفاد مصدر أمني بمحافظة الديوانية، اليوم السبت، قيام مسلحين مجهولين بالاعتداء على ثلاثة شبان وسط المحافظة، أحدهم في حالة خطرة.

وقال المصدر، إن "مسلحين مجهولين يحملون أسلحة نارية وأخرى بيضاء (سكاكين وقامات)، هاجموا اليوم ثلاثة شبان في شارع الثورة، وسط الديوانية".

وأضاف، أن "المسلحين فتحوا النار على أحد الشبان وقاموا بالاعتداء على الشابين الآخرين بالأسلحة البيضاء"، مشيراً إلى أن "الشاب الذي تعرض لطلق ناري أصيب إصابة بالغة، وهو الآن في حالة خطرة".

وتابع المصدر الذي فضل عدم الكشف عن أسمه، أن "دوريات الشرطة هرعت لمكان الحادث ونقلت المصابين الثلاثة إلى مستشفى الديوانية العام لتلقي العلاج"، مؤكداً أن "القوات الأمنية تمكنت من القاء القبض على المهاجمين".